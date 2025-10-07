Memorandum zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen unterzeichnet

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der Deutsch-Aserbaidschanischen Export- und Finanzkonferenz in Baku wurde ein Memorandum unterzeichnet. Vertragspartner sind die deutsche Firma Siemens Energy Global GmbH & Co. KG und das Gemeinschaftsunternehmen Green Energy Corridor Power Company (GECO). GECO stammt aus Aserbaidschan und betreibt ein Projekt für ein Unterseekabel. Dieses Kabel soll grüne Energie vom Schwarzen Meer nach Georgien und weiter nach Europa liefern.

AZERTAC zufolge sieht das Memorandum eine Zusammenarbeit im Bereich der Übertragung von grüner Energie unter Verwendung der HVDC-Technologie (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystem) vor.