Mikayil Jabbarov trifft Delegation der Industrie- und Handelskammer Istanbul

Baku, 1. November, AZERTAC

Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf mit einer Delegation unter Leitung von Erdal Bahçıvan, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Industrie- und Handelskammer Istanbul (İSO), zusammen.

Bei dem Treffen betonte der Minister die Bedeutung des politischen Willens der Staatsoberhäupter Aserbaidschans und der Türkei sowie den Beitrag zur Stärkung der bilateralen Beziehungen. Die Türkei zähle zu Aserbaidschans wichtigsten Handelspartnern, und das zwischen beiden Ländern unterzeichnete Präferenzhandelsabkommen eröffne neue Möglichkeiten für die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Erfolgreiche Investitionspartnerschaften und groß angelegte gemeinsame Projekte stärkten zudem die regionale Kooperation und veränderten das wirtschaftliche Umfeld der Region.

Im Laufe des Gesprächs wurde die aktive Förderung der Zusammenarbeit zwischen İSO-Mitgliedsunternehmen und lokalen Firmen, die Anwerbung von Investitionen sowie die Umsetzung gemeinsamer Projekte in den Bereichen Energie, Handel, Industrie, digitale Technologien und Infrastruktur hervorgehoben.

Rund 100 Unternehmer, die mit Unterstützung der Handelsvertretung Aserbaidschans in der Türkei und der Industrie- und Handelskammer Istanbul nach Baku reisten, erhielten Informationen über das wirtschaftliche Potenzial des Landes, die unternehmerfreundlichen Rahmenbedingungen, die Anreize für Investoren sowie die Möglichkeiten in der Freien Wirtschaftszone Alat. Zudem machten sie sich mit der Tätigkeit von Unternehmen im Industriepark Sumgayit und den Kooperationschancen in Industriegebieten vertraut.