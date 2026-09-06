Minenexplosion im Bezirk Agdam

Baku, 6. September, AZERTAC

Im Bezirk Agdam ist am 5. September im befreiten Dorf Tschamanli-Sarydschaly eine Landmine explodiert. Ein Traktor, der von einem 1972 geborenen Bewohner des Bezirks Agdschabadi gesteuert wurde, geriet in einem nicht geräumten Gebiet auf eine Mine. Der Mann wurde bei der Explosion verletzt.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Agdam hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Die zuständigen Behörden riefen die Bevölkerung erneut dazu auf, Sicherheitsvorschriften strikt einzuhalten, Warnschilder vor Minengefahr zu beachten, verdächtige Gegenstände nicht zu berühren und abgesperrte sowie unbekannte Gebiete nicht zu betreten.