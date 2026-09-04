Neue Baku-Metrostation soll „20. September“ heißen

Baku, 4. September, AZERTAC

Eine neu errichtete Station der Baku Metro soll den Namen „20. September“ tragen. Die entsprechende Entscheidung unterzeichnete Premierminister Ali Asadov.

Die Station befindet sich im Stadtbezirk Nasimi in der Dschalil-Mammadguluzade-Straße 194. Mit der Namensgebung soll an die Wiederherstellung der staatlichen Souveränität Aserbaidschans im gesamten Land am 20. September 2023 erinnert werden. Die Initiative geht auf Präsident Ilham Aliyev zurück.