Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan

Baku, 20. September, AZERTAC

Der Kurs in Baku bleibt bis einschließlich 2030 im Formel-1-Rennkalender.

Der schnelle Stadtkurs von Baku bleibt vorerst bis einschließlich 2030 im Rennkalender der Formel 1. Der Vertrag wurde am Rand des Großen Preises von Aserbaidschan an diesem Wochenende um weitere vier Jahre erneuert.

Premiere feierte die Motorsport-Königsklasse 2016 in Aserbaidschan, das Rennen gewann der spätere Weltmeister Nico Rosberg. 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie nicht in Baku gefahren. Die bisherigen acht Rennen dort wurden von sieben verschiedenen Fahrern gewonnen, nur der ehemalige Red-Bull-Pilot Sergio Pérez konnte in Baku zweimal siegen.