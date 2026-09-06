Neun Jahre seit dem Tod des weltbekannten Wissenschaftlers Lütfi Zade

Baku, 6. September, AZERTAC

Neun Jahre sind seit dem Tod des weltbekannten aserbaidschanischen Wissenschaftlers und Begründers der Theorie für unklarer Logik (Fuzzy Logic), Lütfi Zade, vergangen.

Der 1921 in Baku geborene Wissenschaftler wurde vor allem durch seine bahnbrechenden Arbeiten zur Fuzzy Logic bekannt. Seine Theorien fanden weltweit breite Anwendung, unter anderem in der Industrie, bei der Entwicklung von Steuerungssystemen sowie in der Robotik und Informationstechnologie.

Lütfi Zade war Professor an der Universität Berkley in California. Seine wissenschaftlichen Arbeiten beeinflussten maßgeblich die moderne Steuerungswissenschaft. Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter 2011 mit dem aserbaidschanischen Orden „Dostlug“ (Freundschaft).

Lütfi Zade starb am 6. September 2017 in den USA. Seinem Wunsch entsprechend wurde er nach Aserbaidschan überführt und in der Ersten Ehrenallee in Baku beigesetzt.