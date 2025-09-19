Niedrige Ölpreise an den Weltbörsen

Baku, 19. September, AZERTAC

An den Weltbörsen sind die Ölpreise gefallen.

WiecAZERTAC berichtet, ist an der Londoner ICE- Börse („InterContinental Exchange Futures“) der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Brent“ um 0,28 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 67,16 US-Dollar.

An der New Yorker NYMEX-Börse („New York Mercantile Exchange“) ist der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Light“ um 0,36 US-Dollar gefallen und beträgt jetzt 63,21 US-Dollar.