Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen

Baku, 22. September, AZERTAC

„Aserbaidschan spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen. Das Land vollzieht einen äußerst erfolgreichen Übergang zur grünen Energie, um Umweltprobleme anzugehen. Seine geographische Lage und das Klima bieten einzigartige Möglichkeiten für die großflächige Produktion alternativer Energien“, sagte Nouriel Roubini, CEO von Roubini Macro Associates und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stern School of Business der New York University, bei seiner Rede bei dem Ersten Internationalen Investitionsforum Aserbaidschans in Baku.

„Die effektive Regierungsführung, die nachhaltige sozio-politische Stabilität und erfolgreiche Wirtschaftsreformen in Aserbaidschan haben umfangreiche Chancen für ausländische Investoren geschaffen“, fügte Roubini hinzu.