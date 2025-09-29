Ölpreis an Börsen gibt nach

Baku, 29. September, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 69,81 US-Dollar. Das waren 0,32 US-Dollar weniger am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,42 US-Dollar auf 65,3 Dollar.