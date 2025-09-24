Ölpreis an Börsen legt zu

Baku, 24. September, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 67,72 US-Dollar. Das waren 0,09 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,11 US-Dollar auf 63,52 Dollar.