Ölpreis an Börsen legt zu

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,75 US-Dollar. Das waren 0,28 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,25 US-Dollar auf 61,94 Dollar.