Ölpreis an Börsen legt zu
Baku, 18. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 61,29 US-Dollar. Das waren 0,23 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,08 US-Dollar auf 57,54 Dollar.
