Ölpreis an Börsen zugelegt
Baku, 13. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 63,69 US-Dollar. Das waren 0,96 US-Dollar mehr als am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,9 US-Dollar auf 59,8 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen zugelegt
- [11:23]
Landesmeisterschaft im Triathlon in Pirallahi ausgetragen
- 12.10.2025 [17:13]
Aserbaidschanische Pianistin gibt Solokonzert in London
- 12.10.2025 [16:34]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem König von Spanien
- 12.10.2025 [16:24]
Schlammvulkan im aserbaidschanischen Bezirk Garadagh ausgebrochen
- 11.10.2025 [22:52]
Tennessee: Mehrere Tote nach Explosion in US- Munitionsfabrik
- 11.10.2025 [22:42]
Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit
- 11.10.2025 [21:55]
Offenes Asien-Turnier: Aserbaidschanische Judokas gewinnen sechs Medaillen
- 11.10.2025 [21:46]
Zentralafrika: Zweite Runde der Parlamentswahl in Gabun
- 11.10.2025 [18:00]
WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Luxemburg mit 4:0
- 11.10.2025 [17:15]
Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor
- 11.10.2025 [17:00]
USA: Trump schickt auch nach Memphis Nationalgardisten
- 11.10.2025 [16:53]
Mindestens 23 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko
- 11.10.2025 [16:43]
Außenminister von Aserbaidschan und Pakistan führen Telefonat
- 11.10.2025 [16:24]
Außenminister Aserbaidschans und der Türkei erörtern Lage im Nahen Osten
- 11.10.2025 [16:20]
Teilnehmer internationaler Konferenz beten in der Moschee von Zangilan
- 11.10.2025 [16:11]
Baku veranstaltet internationale Konferenz „Frauen in der Cybersicherheit“
- 11.10.2025 [15:52]
USA: Ärztliche Untersuchung: Trumps Gesundheit "ausgezeichnet"
- 11.10.2025 [14:55]
Offizieller Empfang zum Nationalfeiertag Turkmenistans in Baku
- 11.10.2025 [12:23]
Künstliche Intelligenz: Sechs weitere KI-Fabriken in Europa geplant
- 11.10.2025 [10:44]
Auszeichnung: Florian Wirtz ist "Fußballer des Jahres"
- 11.10.2025 [10:30]
Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze
- 10.10.2025 [20:48]
Aserbaidschan richtet Kulturtage Turkmenistans aus
- 10.10.2025 [18:27]
Erstmals Schweineleber in lebenden Patienten transplantiert
- 10.10.2025 [18:19]
Finanzmarkt: USA stützen Argentinien mit milliardenschweren Währungstausch
- 10.10.2025 [17:54]
Frankreich: Präsident Macron will über neuen Premier entscheiden
- 10.10.2025 [17:46]
Aktueller Preis von Azeri Light
- 10.10.2025 [13:08]
Heftiges Erdbeben erschüttert die Philippinen
- 10.10.2025 [13:05]
Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen
- 10.10.2025 [12:36]
Perus Parlament stimmt für Amtsenthebung von Präsidentin Boluarte
- 10.10.2025 [12:24]
Weltmarkt: Ölpreise sinken
- 10.10.2025 [11:27]
Junger aserbaidschanischer Boxer wird zum zweiten Mal Europameister
- 09.10.2025 [20:18]
UNO-Ziel für Beseitigung des Hungers bis 2030 kaum noch erreichbar
- 09.10.2025 [20:10]
Fintex-Forum Baku 2025 : Absichtserklärungen unterzeichnet
- 09.10.2025 [19:50]
Weitere 28 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen
- 09.10.2025 [16:25]
Doppelt so viele Menschen leiden unter Hungersnot wie noch 2023
- 09.10.2025 [16:02]
Gold und Silber auf dem Weltmarkt billiger geworden
- 09.10.2025 [15:52]
Stockholm: Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises
- 09.10.2025 [15:47]
Großbrand in Los Angeles: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest
- 09.10.2025 [15:38]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar
- 09.10.2025 [13:07]