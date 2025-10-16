Ölpreis an Börsen zugelegt
Baku, 16. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 62,37 US-Dollar. Das waren 0,46 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,48 US-Dollar auf 58,75 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Der Goldpreis steigt weiter
- [15:03]
Ölpreis an Börsen zugelegt
- [14:27]
Preis von Azeri Light legt zu
- [11:21]
Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit
- 15.10.2025 [20:50]
Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt
- 15.10.2025 [19:32]
Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule
- 15.10.2025 [18:20]
Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an
- 15.10.2025 [17:48]
Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"
- 15.10.2025 [17:27]
Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert
- 15.10.2025 [17:21]
Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen
- 15.10.2025 [16:20]
Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld
- 15.10.2025 [16:07]
3. Nationales Städteforum in Khankendi
- 15.10.2025 [14:03]
In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt
- 15.10.2025 [13:31]
Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %
- 15.10.2025 [12:29]
In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet
- 15.10.2025 [12:09]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 15.10.2025 [11:34]
Serbische Delegation besucht Aserbaidschan
- 14.10.2025 [20:54]
Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans
- 14.10.2025 [20:36]
La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski
- 14.10.2025 [17:24]
FIFA: Historische Niederlage für Brasilien
- 14.10.2025 [17:17]
Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr
- 14.10.2025 [16:55]
Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots
- 14.10.2025 [16:26]
Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten
- 14.10.2025 [15:53]
WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0
- 14.10.2025 [15:46]
Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko
- 14.10.2025 [15:10]
Preis von Azeri Light gibt nach
- 14.10.2025 [13:12]
Microsoft soll Preise für KI künstlich in die Höhe getrieben haben
- 14.10.2025 [12:20]
Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025
- 14.10.2025 [11:45]
Aktueller Ölpreis
- 14.10.2025 [10:56]
Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt
- 13.10.2025 [20:45]
Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich
- 13.10.2025 [18:01]
BIP in Aserbaidschan steigt um 1,3 Prozent
- 13.10.2025 [17:47]
Expressversandvolumen in China übersteigt 150 Milliarden Pakete
- 13.10.2025 [17:00]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 93 Dollar gestiegen
- 13.10.2025 [16:48]
Präsident Ilham Aliyev zeichnet Eisenbahner Aserbaidschans aus
- 13.10.2025 [16:33]
Aserbaidschan nimmt am turksprachigen Musikfestival in Kasachstan teil
- 13.10.2025 [15:54]
Mindestens 44 Tote nach Überschwemmungen in Mexiko
- 13.10.2025 [12:53]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1500 Blindgänger gefunden und entschärft
- 13.10.2025 [11:47]
Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze
- 13.10.2025 [11:36]
Ölpreis an Börsen zugelegt
- 13.10.2025 [11:23]
Parlamentssprecherin Aserbaidschans zu Arbeitsbesuch in Pakistan
- 13.10.2025 [11:21]
Verteidigungsministerium präsentiert Rückschau auf vergangene Woche
- 13.10.2025 [10:39]