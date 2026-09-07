Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen

Baku, 7. September, AZERTAC

Der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl könnte auf bis zu 120 US-Dollar steigen, sollte es zu einer Zunahme der Angriffe auf die Schifffahrt im Nahen Osten kommen. Diese Prognose veröffentlichte die US-Investmentbank Goldman Sachs.

Die Analysten empfehlen Anlegern, die von diesem Szenario profitieren wollen, insbesondere auf Erdgas und Diesel zu setzen. Sollte sich der Öl- und Schiffsverkehr in der Region normalisieren, könnte der Brent-Preis dagegen auf rund 80 Dollar sinken.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und rund um die Straße von Hormus sind die Rohölpreise auf den höchsten Stand seit Juli gestiegen. Brent notiert derzeit bei rund 96 Dollar je Barrel.

Goldman Sachs sieht zugleich ein größeres Aufwärtspotenzial bei Erdgas und raffinierten Erdölprodukten als bei Rohöl. Die Preise für Industriediesel haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.