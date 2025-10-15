Ölpreise an Börsen gesunken
Baku, 15. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 62,23 US-Dollar. Das waren 0,16 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,11 US-Dollar auf 58,59 Dollar.
