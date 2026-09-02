Ölpreise an den Börsen gestiegen

Baku, 2. September, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den internationalen Börsen gestiegen.

Nach Angaben von AZERTAC legte der Preis für ein Barrel der Sorte Brent an der Londoner ICE-Börse („Intercontinental Exchange Futures“) um 0,68 US-Dollar auf 95,33 US-Dollar zu.

An der New Yorker NYMEX („New York Mercantile Exchange“) stieg der Preis für ein Barrel der Sorte Light um 0,35 US-Dollar auf 90,57 US-Dollar.