Ölpreise an den Börsen gesunken

Baku, 3. September, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den internationalen Börsen gesunken.

An der Londoner ICE-Börse („Intercontinental Exchange Futures“) fiel der Preis für ein Barrel der Sorte Brent um 1,13 US-Dollar auf 94,50 US-Dollar.

An der New Yorker NYMEX („New York Mercantile Exchange“) sank der Preis für ein Barrel der Sorte Light um 0,95 US-Dollar auf 90,06 US-Dollar.