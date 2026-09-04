Ölpreise an den Börsen zeigen sich volatil

Baku, 4. September, AZERTAC

Die Ölpreise haben sich an den internationalen Börsen volatil gezeigt.

An der Londoner ICE-Börse („InterContinental Exchange Futures“) sank der Preis für ein Barrel Brent um 0,15 US-Dollar auf 95,37 US-Dollar. An der New Yorker NYMEX („New York Mercantile Exchange“) stieg der Preis für ein Barrel der Sorte Light dagegen um 0,13 US-Dollar auf 91,33 US-Dollar.