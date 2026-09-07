Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den Weltbörsen gestiegen.

An der Londoner ICE-Börse („InterContinental Exchange Futures“) stieg der Preis für ein Barrel Brent um 1,45 US-Dollar auf 97,73 US-Dollar. An der New Yorker NYMEX („New York Mercantile Exchange“) verteuerte sich ein Barrel der Sorte Light um 1,30 US-Dollar auf 92,78 US-Dollar.