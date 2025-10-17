Ölpreise an den Weltbörsen gesunken

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den Weltbörsen gefallen.

Wie AZERTAC berichtet, ist an der Londoner ICE („InterContinental Exchange Futures“) der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Brent“ um 0,2 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 60,86 US-Dollar.

An der New Yorker Börse NYMEX („New York Mercantile Exchange“) fiel der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Light“ ebenfalls um 0,2 US-Dollar auf 57,26 US-Dollar.