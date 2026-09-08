Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den Weltbörsen gestiegen.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel der Sorte „Brent“ an der Londoner ICE (Intercontinental Exchange Futures) um 1,33 US-Dollar auf 98,33 US-Dollar. An der New Yorker NYMEX (New York Mercantile Exchange) verteuerte sich ein Barrel der Sorte „Light“ um 2,08 US-Dollar auf 93,56 US-Dollar.