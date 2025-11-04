Ölpreise geben nach

Baku, 4. November, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,68 US-Dollar. Das waren 0,21 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,2 US-Dollar auf 60,85 Dollar.