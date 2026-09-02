Pakistan wird SOZ-Präsidentschaft erfolgreich ausüben

Baku, 2. September, AZERTAC

Der pakistanische Experte für internationale Beziehungen, Munawar Hussain, ist überzeugt, dass Pakistan seine bevorstehende Präsidentschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) erfolgreich ausüben wird.

Er betonte die wachsende Bedeutung der SOZ angesichts der zunehmenden Multipolarität und der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Nahen Osten. Zu den wichtigsten Schwerpunkten der Organisation zählten die Stärkung der regionalen Sicherheit, die Bekämpfung des Terrorismus, die Förderung des Handels sowie der Ausbau der Verkehrsverbindungen zwischen den Mitgliedstaaten.

Hussain hob insbesondere das Potenzial der Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridore hervor und verwies auf die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Pakistan, Aserbaidschan und den zentralasiatischen Staaten.

Seiner Einschätzung nach hat Pakistan seinen politischen und diplomatischen Einfluss sowohl auf internationaler als auch auf regionaler Ebene deutlich gestärkt. Auch die engen Beziehungen zu Aserbaidschan sowie die guten Kontakte zu den anderen SOZ-Mitgliedstaaten würden Pakistan günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche SOZ-Präsidentschaft bieten.