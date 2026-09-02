Parlamentssprecherin Gafarova trifft Ghanas Präsidenten

Baku, 2. September, AZERTAC

Die Vorsitzende des aserbaidschanischen Parlaments, Sahiba Gafarova, hat im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien den Präsidenten Ghanas, John Dramani Mahama, getroffen. Im Mittelpunkt standen der Ausbau der bilateralen Beziehungen, insbesondere die parlamentarische Zusammenarbeit, sowie die Kooperation in internationalen Organisationen wie der UNO und der Bewegung der Blockfreien Staaten. Beide Seiten betonten zudem die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und weiterer Kontakte in verschiedenen Bereichen.