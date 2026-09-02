Parlamentssprecherin Gafarova trifft Kameruns Premierminister

Baku, 2. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien den Premierminister Kameruns, Joseph Dion Ngute, getroffen.

Im Mittelpunkt standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen. Gafarova betonte im Laufe des Gesprächs das Interesse Aserbaidschans an einer Vertiefung der Beziehungen zu afrikanischen Staaten und informierte über die Erfahrungen Aserbaidschans während seines vierjährigen Vorsitzes in der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Erörtert wurden zudem die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in internationalen Organisationen, die Entwicklung der Kooperation in verschiedenen Bereichen sowie der Ausbau der parlamentarischen Beziehungen und gegenseitiger Besuche.