Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova zu Arbeitsbesuch in der Schweiz

Baku, 2. September, AZERTAC

Am 2. September ist eine von der Vorsitzenden des aserbaidschanischen Parlaments, Sahiba Gafarova, geleitete Parlamentsdelegation zu einem Arbeitsbesuch in die Schweizerische Eidgenossenschaft gereist.

Dies teilte die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments AZERTAC mit.