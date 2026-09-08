Parlamentssprecherin stellt Aserbaidschans Erfahrungen bei internationalem Workshop vor

Baku, 8. September, AZERTAC

Aserbaidschans Erfahrungen bei der Digitalisierung, im E-Government, bei künstlicher Intelligenz und Innovation stellte Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova beim IV. Internationalen Workshop für Wissenschaftler und Parlamentarier in Buenos Aires vor.

Gafarova erklärte in einer Online-Rede, die Digitalisierungspolitik werde über den von der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva geleiteten Rat für digitale Entwicklung koordiniert. Auch das aserbaidschanische Parlament baue den rechtlichen Rahmen kontinuierlich aus und setze elektronische Dokumentenverwaltung, E-Voting und digitale Gesetzesverfolgung ein.

Digitale Technologien veränderten die Arbeit staatlicher Institutionen und ihre Beziehungen zu den Bürgern grundlegend, sagte Gafarova. Sie böten den Parlamenten große Chancen, brächten aber auch zusätzliche Verantwortung mit sich. Digitalisierung schafft mehr Transparenz und Zugang, ersetzt aber weder politischen Dialog noch starke Institutionen, fügte die Parlamentssprecherin hinzu.