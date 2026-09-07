Patricia Scotland: Aserbaidschan legte bei COP29 den Grundstein für den Erfolg

Baku, 7. September, AZERTAC

Aserbaidschan habe während seiner COP29-Präsidentschaft eine Architektur, eine Roadmap und einen Mechanismus für die Umsetzung von Klimamaßnahmen geschaffen, sagte Patricia Scotland, Mitglied des britischen Oberhauses und Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrums.

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026 würdigte sie insbesondere Aserbaidschans Beitrag zur Wiederherstellung des Vertrauens kleiner und besonders gefährdeter Staaten sowie zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit.

Die Bedeutung der COP29 beschränke sich nicht auf die vereinbarten 300 Milliarden US-Dollar. Entscheidend sei vielmehr, dass Aserbaidschan die Voraussetzungen für die Umsetzung der Klimaziele, die Finanzierung und deren Nachhaltigkeit geschaffen habe, betonte Scotland.

Sie lobte zudem die nachhaltige Führung Aserbaidschans und erklärte, das Land habe gezeigt, was durch engagierte und kontinuierliche Führung erreicht werden könne.