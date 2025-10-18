Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-kasachische Investitionszusammenarbeit wird weiter gestärkt

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

„Auch die Investitionszusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan wird weiter gestärkt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Kazinform.

„Die aserbaidschanischen Investitionen in die Wirtschaft Kasachstans haben 225 Millionen US-Dollar erreicht, während sich die kasachischen Investitionen in Aserbaidschan auf 136 Millionen US-Dollar belaufen. Diese Zahlen zeigen das beiderseitige Interesse an einer langfristigen Partnerschaft und nachhaltigen Entwicklung“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.