Präsident Ilham Aliyev: Die aserbaidschanische Wirtschaft steht auf solidem und fundamentalem Fundament

Baku, 22. September, AZERTAC

„Die aserbaidschanische Wirtschaft steht auf solidem und fundamentalem Fundament“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Ersten Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforums, das in Baku abgehalten wird.

„Der Vertrag des Jahrhunderts, der auf Initiative von Nationalleader Heydar Aliyev unterzeichnet wurde, ist in die Geschichte eingegangen als ein Modell beispielhafter Zusammenarbeit in globalem Maßstab, indem er starke Grundlagen für die Entwicklung großer transnationaler Projekte und logistischer Drehkreuze von Asien bis Europa in den folgenden Jahren gelegt hat“, betonte der Staatschef.

„Nachdem die territoriale Integrität unseres Landes gesichert wurde, hat Aserbaidschans Engagement dazu beigetragen, die Grundlage für dauerhaften Frieden, Stabilität und nachhaltige Entwicklung in der Region zu legen. Derzeit stützt sich Aserbaidschan bereits auf wirtschaftliche Diplomatie in seiner Außenpolitik, um neue Kooperationsbeziehungen aufzubauen und die nicht-ölbasierten Sektoren weiter auszubauen, insbesondere das nationale touristische Potenzial“, so Präsident Ilham Aliyev.