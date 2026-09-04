Präsident Ilham Aliyev gratuliert Italiens Ministerpräsidentin Meloni

Baku, 4. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dazu gratuliert, dass sie länger als jeder andere Ministerpräsident in der Geschichte Italiens im Amt ist.

Wie AZERTAC berichtet, veröffentlichte das Staatsoberhaupt dazu einen Beitrag auf seinem Account im sozialen Netzwerk „X“.

„Ich übermittle der Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, meine herzlichen Glückwünsche dazu, dass sie das Amt der Ministerpräsidentin länger als jeder andere Regierungschef in der Geschichte der Italienischen Republik innehat.

Diese historische Leistung zeugt von ihrer starken Führung, ihrer politischen Entschlossenheit und dem Vertrauen des italienischen Volkes in sie.

Ich schätze die persönliche Rolle und den wertvollen Beitrag von Ministerpräsidentin Meloni zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Italien sehr.

Ich bin überzeugt, dass unsere Freundschaft und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zum Wohle unserer Länder und Völker auch künftig weiter vertieft und ausgebaut werden“, heißt es in der Gratulation.