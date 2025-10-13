Präsident Ilham Aliyev zeichnet Eisenbahner Aserbaidschans aus

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, hat einen Erlass zur Auszeichnung von Eisenbahnern unterzeichnet.

Nach diesem Erlass erhielten vier Eisenbahner den „Orden der Arbeit“ 3. Klasse, während 15 Personen für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement bei der Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten mit der „Taraggi“-Medaille geehrt wurden.