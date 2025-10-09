Präsident Putin betont hochrangige humanitäre Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte die hochrangigen humanitären Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan.

Bei einem Treffen mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in Duschanbe sagte das russische Staatsoberhaupt: „Dank Ihrer Aufmerksamkeit für dieses Thema sind unsere humanitären Beziehungen stets auf einem hohen Niveau geblieben.“

Er unterstrich, dass Moskau seinerseits alles tun werde, um diese positive Dynamik aufrechtzuerhalten.