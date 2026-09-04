Preis für aserbaidschanisches Öl nähert sich 105 Dollar

Baku, 4. September, AZERTAC

Das aserbaidschanische Öl wird auf dem Weltmarkt teurer.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel der Sorte „Azeri Light“ um 3,02 US-Dollar bzw. 2,96 Prozent auf 104,98 US-Dollar.

Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet, der Höchstpreis im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar.