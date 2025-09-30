Preis für aserbaidschanisches Öl um mehr als 3 US-Dollar gesunken
Baku, 30. September, AZERTAC
Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte Azeri Light hat an den Börsen nachgegeben.
AZERTAC zufolge kostete ein Barrel des aserbaidschanischen Rohöls 70,65 US-Dollar. Das waren 3,11 US-Dollar oder 4,22 Prozent weniger als am Vortag.
Hier sei erwähnt, dass im Juli 2008 der Preis für ein Barrel des aserbaidschanischen Öls auf den höchsten Stand kletterte und 149,66 Dollar kostete.
Der Preis für das aserbaidschanische Öl erreichte am 21. April (2020) seinen niedrigsten Preis und kostete 15,81 Dollar.
