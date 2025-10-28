Preis von Azeri Light gesunken
Baku, 28. Oktober, AZERTAC
Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte Azeri Light hat an den Börsen nachgegeben.
AZERTAC zufolge kostete ein Barrel des aserbaidschanischen Rohöls 67,03 US-Dollar. Das waren 0,81 US-Dollar oder 1,19 Prozent weniger als am Vortag.
Hier sei erwähnt, dass im Juli 2008 der Preis für ein Barrel des aserbaidschanischen Öls auf den höchsten Stand kletterte und 149,66 Dollar kostete.
Der Preis für das aserbaidschanische Öl erreichte am 21. April (2020) seinen niedrigsten Preis und kostete 15,81 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Preis von Azeri Light gesunken
- [14:24]
Weltbörsen: Ölpreise gesunken
- [10:47]
Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu
- 27.10.2025 [19:43]
Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“
- 27.10.2025 [18:34]
Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt
- 27.10.2025 [17:23]
15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku
- 27.10.2025 [17:17]
Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit
- 27.10.2025 [16:31]
Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker
- 27.10.2025 [16:05]
Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1
- 27.10.2025 [15:34]
USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt
- 27.10.2025 [15:31]
Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko
- 27.10.2025 [15:20]
Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan
- 27.10.2025 [15:05]
SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI
- 27.10.2025 [14:46]
Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren
- 27.10.2025 [12:31]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen
- 27.10.2025 [12:08]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 27.10.2025 [10:59]
La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico
- 27.10.2025 [10:52]
Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister
- 27.10.2025 [00:15]
Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
- 26.10.2025 [12:15]
Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
- 26.10.2025 [11:30]
Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung
- 26.10.2025 [10:58]
Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet
- 26.10.2025 [10:47]
In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
- 25.10.2025 [18:49]
In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
- 25.10.2025 [18:19]
Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel
- 25.10.2025 [13:36]
Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen
- 25.10.2025 [12:40]
Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust
- 25.10.2025 [11:28]
Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich
- 25.10.2025 [10:30]
Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku
- 24.10.2025 [21:15]
Baku Arbitration Center eingeweiht
- 24.10.2025 [20:30]
SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg
- 24.10.2025 [17:52]
Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
- 24.10.2025 [15:37]
Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev
- 24.10.2025 [14:44]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 24.10.2025 [13:30]
Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod
- 24.10.2025 [13:08]
Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
- 24.10.2025 [12:53]
Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke
- 24.10.2025 [12:31]
Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober
- 24.10.2025 [12:25]
Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada
- 24.10.2025 [12:03]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar
- 24.10.2025 [10:55]
Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
- 23.10.2025 [20:14]
Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften
- 23.10.2025 [18:57]
Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert
- 23.10.2025 [18:03]