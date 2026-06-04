Preis von Azeri Light kostet mehr als 104 US-Dollar
Baku, 4. Juni, AZERTAC
Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte Azeri Light legt an den Börsen zu.
AZERTAC zufolge kostete ein Barrel des aserbaidschanischen Rohöls 104,4 US-Dollar. Das waren 2,72 US-Dollar oder 2,68 Prozent mehr als am Vortag.
Hier sei erwähnt, dass im Juli 2008 der Preis für ein Barrel des aserbaidschanischen Öls auf den höchsten Stand kletterte und 149,66 Dollar kostete.
Der Preis für das aserbaidschanische Öl erreichte am 21. April (2020) seinen niedrigsten Preis und kostete 15,81 Dollar.
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