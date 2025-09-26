Preis von Azeri Light steigt weiter
Baku, 26. September, AZERTAC
Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte Azeri Light legt an den Börsen weiter zu.
AZERTAC zufolge kostete ein Barrel des aserbaidschanischen Rohöls 72,43 US-Dollar. Das waren 0,29 US-Dollar oder 0,40 Prozent mehr als am Vortag.
Hier sei erwähnt, dass im Juli 2008 der Preis für ein Barrel des aserbaidschanischen Öls auf den höchsten Stand kletterte und 149,66 Dollar kostete.
Der Preis für das aserbaidschanische Öl erreichte am 21. April (2020) seinen niedrigsten Preis und kostete 15,81 Dollar.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [12:57]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
China will Treibhausgasemissionen bis 2035 um bis zu zehn Prozent senken
- 25.09.2025 [16:05]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]