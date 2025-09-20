Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

Baku, 20. September, AZERTAC

Beim in Baku ausgetragenen Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 hat das Qualifying begonnen.

Wie AZERTAC berichtet, kämpfen zehn Teams um die besten Startpositionen. Die Fahrer absolvieren innerhalb einer Stunde Runden auf dem 6 Kilometer langen Stadtkurs in Baku.

Lando Norris vom Team McLaren fuhr im dritten Freien Training Bestzeit. Bereits im ersten Freien Training am Vortag war Norris der Schnellste, während im zweiten Training Lewis Hamilton, der für Ferrari fährt, den ersten Platz belegte.

Der Große Preis von Aserbaidschan endet am 21. September.