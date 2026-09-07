Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

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Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

Baku, 7. September, AZERTAC

Der Einsatz von Marcus Rashford im Champions-League-Spiel von Manchester United gegen den aserbaidschanischen Klub „Sabah“ ist fraglich. Der 28-jährige englische Stürmer musste im Premier-League-Spiel gegen Everton wegen körperlicher Beschwerden in der 70. Minute ausgewechselt werden.

Manchester United trifft am 10. September im Old Trafford auf „Sabah“. Anstoß ist um 23.00 Uhr Baku-Zeit.

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