Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

Baku, 7. September, AZERTAC

Der Einsatz von Marcus Rashford im Champions-League-Spiel von Manchester United gegen den aserbaidschanischen Klub „Sabah“ ist fraglich. Der 28-jährige englische Stürmer musste im Premier-League-Spiel gegen Everton wegen körperlicher Beschwerden in der 70. Minute ausgewechselt werden.

Manchester United trifft am 10. September im Old Trafford auf „Sabah“. Anstoß ist um 23.00 Uhr Baku-Zeit.