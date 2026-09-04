Raumsonde „BepiColombo“ nimmt Kurs auf Merkur

Baku, 4. September, AZERTAC

Nach einer rund achtjährigen Reise durch das All hat die Raumsonde „BepiColombo“ ihre Annäherung an den Merkur eingeleitet.

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird die Annäherung an den sonnennächsten Planeten mehrere Monate dauern. Seit ihrem Start im Jahr 2018 hat die Sonde bereits mehr als zehn Milliarden Kilometer zurückgelegt.

„BepiColombo“ besteht aus zwei wissenschaftlichen Orbitern, die in geplante Umlaufbahnen um den Merkur gebracht werden sollen. Während einer der Orbiter die Oberfläche des Planeten untersuchen wird, soll der andere dessen Magnetfeld erforschen. Die Mission wird gemeinsam von Europa und Japan durchgeführt.

Merkur ist der Planet, der die Sonne in unserem Sonnensystem auf der engsten Umlaufbahn umkreist.