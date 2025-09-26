Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein

Baku, 26. September, AZERTAC

Der deutsche Ruderer Oliver Zeidler zieht ins Finale der Weltmeisterschaft in Schanghai ein. Der dreimalige Einer-Weltmeister gewann das Halbfinale mit einer Zeit von 6:52,52 Minuten.

Mit Alexandra Föster steht auch eine Frau aus Deutschland im Finale der Ruderwettkämpfe.

Platz zwei und drei im Halbfinale der Männer belegten Simon van Drop aus den Niederlanden und der Grieche Stefanos Douskos. Der 29-jährige Zeidler gibt nach einer längeren Wettkampfpause bei der WM in Shanghai sein Comeback auf der internationalen Bühne. Nach seinem Olympiasieg in Paris im Vorjahr hatte Deutschlands Sportler des Jahres 2024 den Fokus zuletzt auf sein Studium gelegt und daher auf die Europameisterschaft und die Weltcup-Rennen in dieser Saison verzichtet.

Bei den Frauen qualifizierte sich Alexandra Föster für das Finale. Die dreifache U23-Weltmeisterin kam in 7:38,20 Minuten hinter der in diesem Jahr noch ungeschlagenen Britin Lauren Henry und der Dänin Frida Sanggaard Nielsen ins Ziel. Damit rudert die 23-jährige Föster am Sonntag erstmals in einem WM-A-Finale um eine Medaille.