„Sabah“-Trainer: Teilnahme an Champions League kaum vorstellbar

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Teilnahme an der Champions League sei für „Sabah“ ein kaum vorstellbares Ereignis, sagte Cheftrainer Valdas Dambrauskas in einem Interview mit „BBC-Sport“.

Der aserbaidschanische Meister trifft am 10. September in der ersten Runde der Ligaphase auswärts auf Manchester United. Zu den weiteren Gegnern gehört auch Arsenal.

Dambrauskas bezeichnete die Auslosung als schwierig, zugleich aber als wunschlos. Die Mannschaft wolle sich gegen die europäischen Topklubs beweisen und um ihre Chancen kämpfen.

Für den litauischen Trainer wird das Spiel im Old Trafford besonders emotional. Er hatte während seiner Zeit in England die Rivalität zwischen Manchester United und Arsenal miterlebt und das Stadion häufig besucht. Nun kehrt er als Trainer dorthin zurück und wird erneut die Champions-League-Hymne hören.

„Sabah“ habe eine gute und ambitionierte Mannschaft, sagte Dambrauskas. Die Spieler seien hochmotiviert, sich auf diesem Niveau zu zeigen.

Die Partie Manchester United – „Sabah“ beginnt am 10. September um 23.00 Uhr Baku-Zeit.