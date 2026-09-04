Schamachi lädt erneut zum Trauben- und Weinfest ein

Baku, 4. September, AZERTAC

In Schamachi findet am 19. und 20. September das fünfte Trauben- und Weinfest statt. Veranstaltungsort ist das Dorf Meysari im Bezirk Schamachi.

Das Festival soll die lokale Trauben- und Weinproduktion fördern, das Exportpotenzial aserbaidschanischer Weinerzeugnisse stärken und über die Geschichte des Weinbaus und der Weinherstellung in Aserbaidschan informieren.

Mehrere Weinmarken werden ihre Produkte präsentieren. Besucher können sich über den Weinbau informieren, das touristische Potenzial der Region kennenlernen und ein zweitägiges Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Darbietungen erleben.

Tickets für das Festival sind über die Website iTicket.az erhältlich.