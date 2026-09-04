Senegal will von Aserbaidschan bei Arbeits- und Staatsdiensten lernen

Baku, 4. September, AZERTAC

Senegal ist an den Erfahrungen Aserbaidschans im Bereich Arbeit und öffentliche Dienstleistungen interessiert. Das erklärte der senegalesische Minister für öffentlichen Dienst, Arbeit und Reform der staatlichen Verwaltung, Mamadou Lamine Diante, gegenüber Journalisten.

Besonders beeindruckt zeigte sich Diante von den DOST- und ASAN-Servicezentren sowie vom hohen Digitalisierungsgrad staatlicher Dienstleistungen in Aserbaidschan. Während in Senegal noch zahlreiche papierbasierte Verfahren genutzt würden, seien die entsprechenden Abläufe in Aserbaidschan weitgehend digitalisiert.

Senegal wolle diese Erfahrungen nutzen und plane, in seinen acht regionalen Entwicklungszentren Dienstleistungsstellen nach dem Vorbild der aserbaidschanischen ASAN-Zentren einzurichten. Die Gespräche und Besuche in Aserbaidschan seien für die senegalesische Delegation äußerst lehrreich gewesen, sagte Diante.