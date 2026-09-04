Senegalesischer Minister besucht ASAN-Servicezentrum in Baku

Baku, 4. September, AZERTAC

Der senegalesische Minister für öffentlichen Dienst, Arbeit und Reform der staatlichen Verwaltung, Mamadou Lamine Diante, hat mit einer Delegation das ASAN-Servicezentrum in Baku besucht.

Der Vorsitzende der Staatlichen Agentur für Bürgerdienst und soziale Innovationen beim Präsidenten Aserbaidschans, Ulvi Mehdiyev, informierte die Delegation über die Arbeit der ASAN-Zentren und innovative Lösungen im Bereich öffentlicher Dienstleistungen. Mit mehr als 35 Ländern und internationalen Organisationen seien bereits Vereinbarungen zur internationalen Verbreitung des ASAN-Modells geschlossen worden.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die Umsetzung eines 2025 unterzeichneten Memorandums sowie weitere gemeinsame Vorhaben. Die senegalesische Seite kündigte an, nach dem Vorbild von ASAN in naher Zukunft eigene öffentliche Dienstleistungszentren einzurichten.

Die Delegation besuchte anschließend unter anderem das INNOLAND-Inkubations- und Beschleunigungszentrum, Mobile ASAN, ABAD und das Bilim-Baku-Zentrum.