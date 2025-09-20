Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet

Baku, 20. September, AZERTAC

Der Sieger des Sprintfinales beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel-2 sind ausgezeichnet worden.

Wie AZERTAC berichtet, belegte der Schwede Dino Beganovic (Team „TGR“) den ersten Platz. Der Brite Luke Browning (ebenfalls „TGR“) wurde Zweiter, gefolgt vom Iren Alex Dunne („Rodin“) auf dem dritten Platz.

Die Auszeichnung wurde vom Leiter der Sportabteilung im Ministerium für Jugend und Sport, Elnur Mammadov, überreicht.

Der Aserbaidschan-Grand-Prix geht am 21. September zu Ende.