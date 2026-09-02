SOCAR und Chinas CNOOC unterzeichnen Absichtserklärung

Baku, 2. September, AZERTAC.

Am 1. September traf der Präsident von SOCAR, Rovschan Najaf, mit einer Delegation unter Leitung des Vorsitzenden der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Zhang Chuanjiang, zusammen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Offshore-Exploration sowie der Erschließung und Förderung von Öl und Gas, Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Ölverarbeitung und Petrochemie, die Zusammenarbeit im internationalen Handel, den Einsatz neuer Technologien und die Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Im Rahmen des Treffens unterzeichneten SOCAR und CNOOC eine Absichtserklärung.

Das Dokument sieht die Umsetzung gemeinsamer Upstream-Projekte in Aserbaidschan und anderen Ländern sowie den Ausbau der Zusammenarbeit im Öl- und Gassektor in den Bereichen technische Dienstleistungen, Lieferung von Ausrüstung und Technologien, Engineering, Betrieb und technische Unterstützung vor.