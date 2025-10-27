SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Ölkonzern SOCAR und die usbekische Aktiengesellschaft Uzbekneftegaz haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) in der Öl- und Gasindustrie unterzeichnet.

Laut der Auskunft von SOCAR gegenüber AZERTAC sieht die Kooperation vor, SOCARs KI-basierte Lösungen zu erwerben und umzusetzen, Fachwissen und Personal auszutauschen sowie Beratungsleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Prozessdigitalisierung, Effizienzsteigerung und Informationstechnologie bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung planen die Parteien die Entwicklung KI-gesteuerter Projekte zur Optimierung der Dieselkraftstoffproduktion durch Anpassung der Mischparameter, die Erstellung eines Large Language Models (LLM) zur Unterstützung der Betriebsteams sowie die Entwicklung von Seismic AI- und ENOM-Lösungen zur Automatisierung der Analyse geologischer und energiewirtschaftlicher Daten.

SOCAR wird zudem Beratungsunterstützung für die Projekte ODLAR und Daily Drilling leisten, die darauf abzielen, eine einheitliche Datenarchitektur für alle Geschäftsprozesse zu etablieren und seismische sowie Bohrdaten vollständig zu digitalisieren und zu visualisieren.

Die unterzeichnete Absichtserklärung soll die Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz in der Öl- und Gasindustrie fördern, innovative Ansätze im Energiesektor vorantreiben und die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die technologische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter stärken.